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Disputa doméstica termina con niño de 11 años herido

By Redacción Noticias24Carabobo
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condenado a 17 años de prisión - Niño de 11 años herido

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Un niño resultó herido durante un altercado familiar, por el cual resultaron detenidas tres personas.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Municipio Sucre (Polisucre), el hecho se registró en el Hospital Ana Francisca Pérez de León.

Al parecer, el niño herido sufrió severas lesiones, causadas con un pico de botella por su madre.

Se pudo conocer que, en medio del incidente, la mujer habría intentado agredir a su pareja.

Niño de 11 años herido

Fue entonces cuando el niño, de 11 años de edad, intentó intervenir para separarlos, por lo que resultó lesionado.

Las autoridades revelaron que hubo tres adultos involucrados, entre ellos, la madre del infante, quien tomó el objeto cortante para abalanzarse contra su pareja y otro familiar, con quien protagonizó una segunda confrontación física.

De acuerdo con la versión oficial policial, los otros aprehendidos son el padre y un tío del niño herido.

Por medio de las redes sociales, el organismo policial recordó a la ciudadanía que la familia debe ser un espacio seguro para los niños.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, entidad encargada de establecer sus responsabilidades legales.

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