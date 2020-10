Con gran aceptación nuestros lectores recibieron la primera entrega de esta Columna De Buena Fuente, espacio para la información y la opinión crítica periodística, gracias por los correos enviados y sus buenos deseos, a los patriotas cooperantes por el apoyo. Mi trayectoria en los medios, mi credibilidad a la hora de informar, decir la verdad, es nuestro mayor compromiso, aunque cause urticaria en quienes puedan sentirse aludidos o afectados, en todo caso, no pretendo convertirme en la piedra en el zapato para algunos, porque en los actuales momentos de coyuntura política social, decir la verdad, también es de un revolucionario. Les comparto dos frases del filósofo e historiador romano, humanista, Marco Tulio Cicerón: «La verdad se corrompe tanto con la mentira, como con el silencio”. «La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora de virtudes, más no compañera de vicios”.

DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA: El Gobierno Nacional, junto a los trabajadores petroleros revolucionarios y el Estado Mayor de Refinación, una vez más dando respuesta a la situación por la falta del suministro del combustible, a partir de este lunes 05 de octubre, gracias al arribo a Puerto Cabello del buque Iraní Fortune, desde la refinería El Palito se distribuirán 272 mil barriles de gasolina, a esto se le suma los 38 mil barriles diarios de combustible que se producen en la Refinería El Palito, más 18 mil litros de diesel, 8 mil litros de YA1 (gasolina para aviones) adicionalmente a los otros productos que se derivan de los hidrocarburos. En conversación telefónica con José Joaquín Vargas, miembro del Estado Mayor de Refinación de Pdvsa, asegura que con la suma de los 272 mil barriles que arribaron del buque iraní, más la producción de la Refinería El Palito, se podrá compensar la situación de la distribución en la región central, occidental y oriental, todas las gasolineras en Carabobo podrán surtir de combustible, con la modalidad de número de placa, 120 litros subsidiados por la plataforma Patria, de unos 30 a 50 litros entre vehículos y camionetas a costo regulado y a los ya establecidos en divisa. José Joaquín Vargas resalta con optimismo que la planta de Amuay está en proceso de estabilización de cuya producción se agregarían 70 mil barriles diarios, se le suman 21 mil barriles de Refinería Cardón, adicional-mente a los 40 mil barriles que se producirán en corto tiempo en la Refinería El Palito, en corto plazo se estaría cubriendo el consumo interno necesario, de allí que él llamado es a la tranquilidad, y sobre todo a tener confianza en el Gobierno Nacional y en los trabajadores petroleros que le están echando un camión para producir el combustible. ¿QUE PASA CON LA LUZ? La situación en los últimos días con las continuas y prolongadas interrupciones eléctricas en varios municipios del estado Carabobo es preocupante, más aún porque no se tiene y es una falla grave comunicacional por parte de Corpoelec información de manera oportunas y precisa, lo que está generando los cortes eléctricos, se están dando interrupciones del servicio de 15, 20 y hasta 30 horas en algunos sectores. Esto obviamente es caldo de cultivo para los escuálidos radicales del norte de Valencia y otras zonas de quienes por cierto me llegó el dato de muy buena fuente que están planificando para esta semana una quema de cauchos frente al Shopping Center en Prebo y Redoma de Guaparo, será por eso que en un local cercano al referido centro comercial la semana pasada, en horas de la noche, habrían guardado un gran lote de cauchos viejos para prenderles candela. En la Urbanización El Trigal hubo cacerolazo e intento de guarimba la noche del pasado viernes e igualmente andan en generar hechos violentos. Mosca el llamado es a los cuerpos de orden y seguridad, estar ojo pelao.

DANDO EL EJEMPLO: El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dio un ejemplo de orientación pedagógica, doctrinaria, revolucionaria, al criticar duramente a algunos candidatos del PSUV que estaban haciendo campaña repartiendo mortadela en las comunidades, lo que se hizo viral en redes sociales. Diosdado Cabello instruyo a Héctor Rodríguez, vicepresidente de Formación Ideológica del partido para que a esos candidatos y otros que anden desorientados en lo doctrinario, reciban clases de lo que realmente es la lucha política que se está librando. OPOSICIÓN NO ESTA HACIENDO POLÍTICA: Los candidatos de oposición mantienen un doble discurso, por un lado dicen participar en las elecciones porque según se consideran demócratas, pero son los mismos que se frotan las manos por las acciones de desestabilización que se están generando para pretender una salida por vías antidemocráticas del presidente Nicolás Maduro, pretenden sacar provecho político de situaciones de malestar que pueda afectar a la población, creen que reeditando las nefastas guarimbas del año 2015, pueden llegar de nuevo a tomar la Asamblea Nacional o pretender la salida de Maduro, pero mosca con los planes, no se puede ir contra el Estado, porque yendo contra el Estado, es ir contra el pueblo. LUIS PARRA: El presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, vino la semana pasada a la ciudad de Valencia por dos días, fuertemente custodiado se hospedó en un reconocido hotel frente al Centro Comercial Sambil, el motivo de la gira dar entrevistas a algunos medios de comunicación y una que otra reunión que sostuvo a puerta cerrada con muy contados dirigentes de la derecha, no agrado a algunos miembros de partidos de oposición, incluyendo a periodistas, que Luis Parra se las cantara de frente de que las elecciones se realicen tal y como lo establece la constitución antes del 5 de enero del 2021, es decir, el próximo 6 de diciembre, y no como lo sugirió el Grupo de Lima y La Unión Europea, suspender las elecciones, entre comentarios y murmullos calificaron a Luis Parra de vendido, entregado al gobierno de Nicolás Maduro, yo lo llamaría, un respetuoso de la Constitución y las leyes. VIELMA RECUPERADO: A partir de hoy lunes 5 de octubre el candidato principal voto lista a las parlamentarias en el estado Carabobo, José Gregorio Vielma Mora, retoma sus actividades por indicaciones del personal médico que lo estaba atendiendo en su residencia, por encontrarse asintomático de covid-19, evolucionando muy bien a los medicamentos, esta semana regresa a Carabobo para activarse de nuevo a la campaña que ya está tomando calor. HOMENAJE A ROBERT SERRA: Siendo y exitoso acto, tanto así que Nicolasito Maduro Guerra lo publicó en su perfil, se realizó en el Municipio Los Guayos con motivo de cumplirse seis años del asesinato del joven mártir revolucionario Robert Serra, actividad organizada por los candidatos del Circuito 4 Enrique Ramos y Mervelis Moreno, estuvo presente el alcalde Miguel Burgos, y contó con la presencia de Jorge Pérez viceministro de educación básica, Oliver Guzmán viceministro de la juventud y hermano de Robert Serra, Jessika Bello viceministra del de-porte, además de Ekalov González, candidato del circuito 5. Durante la actividad se recordó las luchas de quien fuera el diputado más joven electo en la Asamblea Nacional, lo trascendental de este evento es que es el primer Comando Circuital de la Juventud que se juramenta en el estado Carabobo. Felicitaciones por la iniciativa. INVESTIGAR: Conocemos de la honestidad y del trabajo incansable del presidente de Alimentos Carabobo Alimca, José Hernández, pero le sugiero al compañero investigar denuncias que me llegan, de buena fuente, de un grupo de dirigentes sociales de la Parroquia Santa Rosa de Valencia, ya que una mujer dirigente político, para más señas, se trata de una concejal del municipio Valencia, estaría exigiéndole a los jefes de comunidad la suma de siete dólares por cabeza para la presunta cancelación de logística y pago de los trabajadores de Alimca, si sumamos 47 comunidades a siete dólares, estamos hablando de 329 billetes verdes, por lo cual la mayoría de estos jefes de comunidad se niegan a pagar, por cuanto dicen no ganar ese dinero, no les parece correcto, sería bueno que el camarada presidente de Alimca investigue en la zona este caso, seguro estoy, más de un dirigente social de Santa Rosa le ratificará la denuncia, porque conociendo de su honestidad, el también secretario de alimentación, tomará cartas en el asunto. AUTOCINE: Un funcionario del ejecutivo regional, en sociedad con un empresario, tendría en sus manos listo el proyecto para su pronta ejecución de un Autocine, en las instalaciones del Parque Recreacional Sur, en una área que abarcará la capacidad de 50 a 80 vehículos, una vez asfaltada la zona, por lo demás ya tienen proveedores listos, pantalla electrónica, sonido, sistema de tickets, etcétera.

CORTANDO CABEZA: La alcaldesa del municipio San Joaquín del estado Carabobo, Fairuth Ortega, hizo una necesaria movida de mata de algunos de sus directores, comentan sus allegados, que cansada de la negligencia, la falta de compromiso al trabajo y hasta conspiraciones a espaldas, la alcaldesa procedió a remover de sus cargos a estos funcionarios, lo cual es válido en aras de mejorar su gestión. Salieron como corcho e´ limonada los directores de salud, turismo, comunas, cultura, planificación y gestión, atención al ciudadano, entre otros. Asimismo fueron removidos el presidente del Instituto de Ambiente y gran parte de su personal.

Hasta aquí por hoy, Nos leemos el próximo lunes 12 de Octubre. Comentarios e información vía correo electrónico: [email protected]