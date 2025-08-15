Compartir

En La Guaira, autoridades entregaron más de 300 mil insumos médico-quirúrgicos, destinados a abastecer a los seis principales centros asistenciales de la región, como parte del proceso de equipamiento de la red hospitalaria regional como parte del plan mensual de dotación impulsado por el Gobierno nacional. Informó la doctora Nelare Bermúdez.

Durante un operativo logístico, Bermúdez destacó que los centros fueron provistos de soluciones fisiológicas, gasas, material descartable, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, y todos los insumos esenciales para asegurar la plena operatividad en cirugías y emergencias, en el estado.

Asimismo, la doctora señalo que, «Gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, la ministra Magaly Gutiérrez y el gobernador José Alejandro Terán, seguimos enfrentando los desafíos de la guerra económica y el bloqueo para garantizar la atención en salud».

La funcionaria resaltó que estos insumos beneficiarán a más de 5 mil pacientes semanales en la región, e hizo un llamado al personal médico a «mantener la disciplina y el uso óptimo» de los recursos.

Un operativo exitoso

Los suministros fueron entregados, directamente, desde el almacén de Jipana a los hospitales Raúl Perdomo Hurtado, de Catia La Mar; Dermatológico Martín Vegas; Rafael Medina Jiménez, de Pariata; José María Vargas, de La Guaira; Materno Infantil, de Macuto; y el Centro de Atención Psicofamiliar, El Niño y El Mar.

Bermúdez calificó el operativo como «exitoso» y reconoció la labor del equipo logístico en la descarga y distribución de los materiales. «Seguimos trabajando por nuestro pueblo», concluyó.

