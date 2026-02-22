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Una convocatoria vinculada al fenómeno «therian» terminó en caos con disturbios este sábado en el Arco del Triunfo de Barcelona, España.

Lo que inició como una reunión pacífica en el Arco del Triunfo con centenares de jóvenes que se identifican simbólicamente con animales, escaló hacia una situación de desorden público que obligó a la intervención de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana.

La concentración difundida a través de redes sociales, logró reunir a unas 3.000 personas entre participantes y curiosos.

Disturbios Therian en Barcelona España

Sin embargo, la tranquilidad se rompió al finalizar el evento principal. Un grupo reducido de personas comenzó a protagonizar incidentes que derivaron en enfrentamientos directos, daños y saqueo.

Las autoridades policiales actuaron con rapidez para dispersar a los alborotadores, logrando la detención de cinco personas bajo cargos de desórdenes públicos. Los cuerpos de seguridad se mantuvieron desplegados durante varias horas para retomar el control del Arco del Triunfo.

¿Qué es el fenómeno Therian?

Este movimiento agrupa principalmente a jóvenes que sienten una conexión espiritual o psicológica con animales.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición judicial mientras se analizan las grabaciones de seguridad para identificar a otros responsables de los saqueos. Las comunidades comentan que, este tipo de encuentros, aunque parecen inofensivos, pueden ser infiltrados por grupos violentos.

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