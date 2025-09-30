La hamburguesa típica americana es una de las recetas más sencillas, puedes prepararla en casa. La combinación de los ingredientes le da todo el toque especial de este plato, el cual es uno de los más famosos.
Hamburguesa típica americana, ingredientes
Carne para hamburguesa
Sal y pimienta
2 huevos (uno por cada hambuguesa)
Ruedas de cebolla morada y cebollín
Pan tostado
Cebolla blanca, lechuga y tomate
Tocineta (bacon)
Queso Americano y jamón
Pan de hamburguesa
Papas fritas tipo «fosforito»
Mayonesa, salsa de tomate y mostaza
Preparación.
La preparación de este plato americano es sencilla, ve armando cada hamburguesa con los ingredientes. Colocados sobre el primer pan, empezando siempre con la lechuga, la carne, luego con cada uno de los ingredientes.
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