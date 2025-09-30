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La hamburguesa típica americana es una de las recetas más sencillas, puedes prepararla en casa. La combinación de los ingredientes le da todo el toque especial de este plato, el cual es uno de los más famosos.

Hamburguesa típica americana, ingredientes

Carne para hamburguesa

Sal y pimienta

2 huevos (uno por cada hambuguesa)

Ruedas de cebolla morada y cebollín

Pan tostado

Cebolla blanca, lechuga y tomate

Tocineta (bacon)

Queso Americano y jamón

Pan de hamburguesa

Papas fritas tipo «fosforito»

Mayonesa, salsa de tomate y mostaza

Preparación.

La preparación de este plato americano es sencilla, ve armando cada hamburguesa con los ingredientes. Colocados sobre el primer pan, empezando siempre con la lechuga, la carne, luego con cada uno de los ingredientes.

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