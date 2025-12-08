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¡Divinas!, Prepara unas galletas de Navidad de chocolate

By Redacción Carabobo
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Galletas de Navidad de chocolate

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Redacción Carabobo
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Unas galletas de Navidad de chocolate son las más esperadas en este tiempo. La receta sencilla y que puedes preparar en familia, hoy en día cuando estamos ya en el mes más bonito del año. Y las cuales puedes compartir con leche o café.

Galletas de Navidad de chocolate, ingredientes

Masa

450 gramos harina sin polvos de hornear

250 gramos mantequilla sin sal

1 cucharada esencia de vainilla

Glaseado

1 clara de huevo

150 gramos azúcar flor

Una taza azúcar flor tamizada

50 gramos cacao amargo en polvo

Un limón

Preparación:

En un bowl, bate la mantequilla, el huevo, la esencia de vainilla, chocolate y el azúcar flor hasta que se mezcle bien todo. Añade el harina de a poco y mezcla con las manos, sin amasar mucho. Cuando esté lista, revisa si no se parte muy fácil. Si pasa eso, échale un poco de leche y harina, y amasa.

Estira la masa en el mesón con un rodillo hasta que quede del grosor que quieres las galletas. Córtala en las figuras con los moldes y ponlas en una bandeja enmantequillada o con harina (o papel mantequilla).

Glaseado: Bate la clara de huevo a punto de nieve y agrega el azúcar flor de a poco. Cuando quede bien firme y con brillo, ¡está listo!. Llévalas a horno precalentado a 160 grados por 15 minutos (depende del horno).

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SourceJavi Salas/Cookpad
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