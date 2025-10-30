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Unas ricas catalinas venezolanas puedes prepararlas en casa y en familia, especiales para la hora de la merienda como a cualquier hora. Es sencilla su preparación solo tienes que seguir los pasos que te daremos a continuación.

Ricas catalinas venezolanas

3 Tazas Harina de Trigo

250 gr Papelón (Panelilla)

1/2 Taza Agua

1 Huevo

50 Gr Margarina

1 Cucharadita Bicarbonato de Sodio

1 Cucharadita polvo para hornear

Clavos de olor!

Preparación:

Empezamos con la receta preparando un melao! Esto lo hacemos derritiendo al fuego el papelón picado en trozos en el Agua con los clavos de olor. Esto lo retiramos del fuego al empezar a hervir! Dejamos enfriar, colamos y reservamos!

Preparamos la harina con el bicarbonato y el polvo para hornear, integramos y hacemos un volcán. Colocamos la Mantequilla, el huevo y el melao! Integrando todo con las manos hasta lograr una masa manejable! Si vemos que se pega en nuestras manos vamos colocando harina hasta mejorarla.

Estiramos con un rodillo y cortamos según nuestro tamaño deseado. Colocamos en un molde y al horno por 15 min. Muy buenas para servir con leche o sencillamente Café.

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