Compartir

Una receta verdaderamente extraordinaria, unas croquetas de pollo y verduras, la cual sin duda le gustará a toda la familia. Atenta a los ingredientes para que las puedas preparar y disfrutar en grande.

Croquetas de pollo y verduras, ingredientes

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

2 papas medianas

1 zanahoria (opcional)

1 huevo duro

1/2 taza de guisantes cocidos (opcional)

1 cebolla pequeña, picada finamente

1 diente de ajo, picado

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de leche

1 taza de pan rallado

1/2 taza de harina

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Harina extra para empanizar

Preparación:

Cocina las papas en agua con sal hasta que estén blandas. Pela y machaca las papas con un tenedor o un prensapapas hasta obtener un puré. Reserva. Cocina las pechugas de pollo en agua con sal hasta que estén completamente cocidas, luego desmenúzalas en trozos pequeños.

En una sartén, derrite la mantequilla y saltea la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Agrega las zanahorias picadas y los guisantes, si los usas, y cocina por unos minutos. Incorpora el pollo desmenuzado y mezcla bien.

Añade el puré de papas y mezcla todo hasta que quede bien integrado. Agrega el huevo duro picado y sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina por unos minutos a fuego bajo. Toma porciones de la mezcla y forma bolitas o cilindros con tus manos.

Pasa cada croqueta primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Calienta suficiente aceite en una sartén profunda o freidora. Fría las croquetas en lotes, asegurándote de que estén bien doradas por fuera y crujientes.

Esto debería tomar unos 3-4 minutos por lado. Sirve las croquetas calientes como aperitivo o acompañamiento. Puedes disfrutar de estas croquetas con una salsa de tu preferencia, como mayonesa o salsa de tomate.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas