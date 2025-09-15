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Unas torticas de avena y atún son especiales para el desayuno, donde puedes combinar el sabor del atún, como de la avena con las propiedades del huevo. Una receta sencilla que puedes preparar cuando quieras.

Torticas de avena y atún, ingredientes

1 Taza Avena en hojuelas

1 Taza de agua o leche

1 Huevo

1/2 Zanahoria rallada

Al gusto sal y pimienta

1 Lata Atún

1/2 Taza cilantro picado

1 Pizca ajo en polvo

Aceite

Pizca Color en polvo

Preparación:

Para hacer esta receta de tortitas de avena con atún, primero se pone a remojar la avena con una taza de agua o de leche mínimo 1 hora. También puedes dejarla durante una noche en el refrigerador.

Cuando haya pasado el tiempo estimado, notarás que la avena ha absorbido gran parte del líquido y se ha formado una especie de pasta, pues bien, añade una pizca de sal, de pimienta y de ajo en polvo, mezcla bien…

Agrega el atún de lata, la zanahoria rallada, añade también el cilantro picado y un huevo, el color en polvo mezcla todos estos ingredientes hasta integrarlos bien. Debe quedar una mezcla espesa…

Con tus manos, toma porciones y dales forma redondeada (arepa), además, debes presionar para que no queden gruesas. Se pueden hacer con la ayuda de un molde en forma redonda.

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Ahora tienes dos opciones para terminar de cocinar las tortitas de avena con atún, una opción es a la sartén con un poco de aceite, debes freírlas por ambos lados por unos 2 minutos. Y la otra opción es llevarlas al horno a 180 °C aproximadamente unos 15 minutos. ¡Ya casi está la receta fácil de tortitas de avena con atún! Las hice al sartén con un poquito de aceite.

Una vez listas, puedes servirlas acompañadas de una ensalada de lechuga fresca y aderezo. ¡Buen provecho!.

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