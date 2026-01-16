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¡Divino!, Prepara un arroz con leche para este fin de semana

By Redacción Carabobo
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arroz con leche
Foto: Venezuela te extraño.

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Redacción Carabobo
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Un arroz con leche es una de las recetas recomendadas para el fin de semana, estamos empezando el año y no hay nada mejor que un buen postre. Este arroz es uno de los más famosos y de los más antiguos.

Arroz con leche, ingredientes:

4 tazas de agua

2 tazas de arroz

Canela al gusto

Cáscara de limón

Nuez moscada

Dejar cocinar hasta que espese

3 tazas de leche entera

1 1/2 de leche evaporada

1 lata de leche condensada

1/2 taza de azúcar ( opcional)

Sal al gusto.

Preparación:

Hay que dejarlo cocinar hasta que espese y esté cremoso, esto generalmente en un tiempo de 20 minutos. Mantener en fuego lento y movimiento constante. Espera que enfríe y llévalo a la nevera, consúmelo frío.

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SourcePaulina Cocina
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