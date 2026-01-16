Un arroz con leche es una de las recetas recomendadas para el fin de semana, estamos empezando el año y no hay nada mejor que un buen postre. Este arroz es uno de los más famosos y de los más antiguos.
Arroz con leche, ingredientes:
4 tazas de agua
2 tazas de arroz
Canela al gusto
Cáscara de limón
Nuez moscada
Dejar cocinar hasta que espese
3 tazas de leche entera
1 1/2 de leche evaporada
1 lata de leche condensada
1/2 taza de azúcar ( opcional)
Sal al gusto.
Preparación:
Hay que dejarlo cocinar hasta que espese y esté cremoso, esto generalmente en un tiempo de 20 minutos. Mantener en fuego lento y movimiento constante. Espera que enfríe y llévalo a la nevera, consúmelo frío.
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