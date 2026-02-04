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Un flan casero para hoy miércoles es una receta ideal para toda la familia, la misma es ideal si quieres iniciar un buen emprendimiento. Así que lee muy bien los ingredientes como la preparación.

Flan casero para hoy

Ingredientes

Para el caramelo:

1 taza de azúcar (200 g)

2 cucharadas de agua

Para el flan:

1 lata de leche condensada (395 g)

1 lata de leche evaporada (370 ml)

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/4 taza de azúcar (50 g)

Preparación

En una sartén a fuego medio, coloca 1 taza de azúcar y las 2 cucharadas de agua. Deja que el azúcar se derrita y tome un color dorado, pero sin que se queme.

Una vez que el caramelo esté listo, viértelo en el fondo de los moldes o flaneras (puedes usar flaneras individuales o una grande). Es importante que lo hagas con cuidado porque el caramelo estará muy caliente.

En un tazón grande, bate los 4 huevos. Agrega la leche condensada, la leche evaporada, la cucharadita de esencia de vainilla y 1/4 taza de azúcar. Bate todo junto hasta que la mezcla quede homogénea.

Vierte la mezcla de flan sobre el caramelo ya enfriado en los moldes. Puedes colar la mezcla para evitar cualquier posible burbuja o impureza. Precalienta el horno a 180°C (350°F).

Coloca los moldes en una bandeja para horno y agrega agua caliente en la bandeja (esto se llama baño María). El agua debe llegar hasta la mitad de los moldes de flan. Cocina durante aproximadamente 45 minutos o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.

Una vez cocido, retira los flanes del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Después de que se enfríen, refrigéralos por al menos 3 horas, o incluso toda la noche para que queden bien firmes.

Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes del flan para soltarlo. Luego, voltea cuidadosamente el molde sobre un plato.

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