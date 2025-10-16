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Un flan de galletas María es fácil y rico para empezar la semana, no necesitas muchos ingredientes. Esta receta es una de las más famosas y antiguas y una de las que nunca va a pasar de moda.

Flan de galletas María, ingredientes

30 galletas María

Un litro de leche

Seis huevos

200 gramos de azúcar

Media taza de agua

Preparación:

Para preparar el flan de galletas María, vierte en la licuadora las galletas, la leche entera, el azúcar y los 5 huevos. Tritura muy bien todo, hasta lograr una mezcla homogénea.

Para hacer el flan de galletas sin horno, vierte la mezcla en el molde reservado, cúbrelo con papel de aluminio y cocina al baño María durante 50 minutos aproximadamente. Recuerda que el agua solo debe cubrir 1/3 del molde.

Pasado el tiempo pincha con un palillo el flan para comprobar si está listo. El palillo húmedo indica que debes continuar la cocción, el palillo seco te señala que está listo el flan de galletas.

Si preparas el flan de galletas María al horno, hazlo también al baño María. Para esto, utiliza una fuente grande, donde entre el molde que contiene el flan. Nuevamente, recuerda que el agua solo debe cubrir 1/3 del molde. Cocina durante 50 minutos a una temperatura de 180 grados. Realiza la famosa prueba del palillo.

Una vez terminado nuestro flan de galletas casero, déjalo reposar a temperatura ambiente. Después, refrigera preferiblemente de un día para otro. Para desmoldar debes pasar el recipiente por agua tibia-caliente, tocando solo la parte de abajo.

Evita que caiga agua dentro del molde y moje el flan. Una vez separado, coloca un plato arriba y voltea.

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