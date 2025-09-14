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Siguiendo las orientaciones de la Alcaldesa Dina Castillo, un total de 56 maestras y maestros de la Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia, participaron en el Plan Nacional de Formación Docente, convocado por el Ministerio del Poder popular para la Educación (MPPE), con miras al inicio del año escolar 2025-2026.

Los maestros y maestras adscritos a la Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia, participaron en sesiones on line, transmitidas de manera simultánea en todo el territorio nacional, con el objetivo de recibir herramientas y orientación sobre las áreas de formación y contenidos fundamentales a desarrollar en el período lectivo que comienza este lunes 15 de septiembre, dirigidos a los estudiantes de todos los niveles a lo largo del año escolar, entre los que destacan, identidad, matemática, ciencias y lectura.

Asimismo, el personal docente recibió lineamientos pedagógicos, así como técnicas y herramientas necesarias para convertirse en promotores del aprendizaje significativo y relevante, de esta forma lograr la interdisciplinariedad en las aulas, estableciendo puentes afectivos con los jóvenes valencianos.

Plan Nacional de Formación Docente

La actividad, destacó el llamado, desde los distintos niveles educativos, para el fortalecimiento de la cultura científica desde las aulas, promoviendo el pensamiento crítico, la investigación, observación, comprobación, el compromiso individual de cuidar y preservar el entorno natural y social de la comunidad estudiantil.

El Plan Nacional de Formación Docente, inició el lunes 08 de septiembre y finalizó el pasado viernes 12 del mes en curso, siendo una convocatoria abierta para docentes, especialistas, personal directivo y administrativo de las instituciones educativas de todo el país.

Esta iniciativa, contó con el apoyo de la Alcaldesa Dina Castillo, siguiendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava, comprometidos con la educación de la población estudiantil venezolana, para la innovación y creación en la formación de las futuras generaciones en todo el territorio nacional.

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