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Docentes y estudiantes carabobeños participaron en foro de prevención sobre cáncer de mama. En el marco del mes rosa por la prevención del cáncer de mama, más de 130 docentes y estudiantes de las escuelas de emprendimiento del estado Carabobo; participaron del foro “Llamado de Prevención y Signos de Alerta”.

Este fue dictado por el médico Braulio Moro en la sala Mery Schwarzenberg del Teatro Municipal de Valencia, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la región, señaló que estas actividades forman parte del trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Foro de prevención sobre cáncer de mama

«Esta ocasión ha sido oportuna para crear conciencia a nuestro pueblo acerca de la prevención de esta enfermedad, que afecta a la población femenina; y es una de las principales causas de mortalidad, es por eso que seguimos ese trabajo para detectar temprano esta patología», expresó.

Asimismo, indicó que la ocasión fue propicia para que las escuelas de emprendimiento presentes en el evento exhibieran muestras productivas que reflejan el talento. La creatividad y el compromiso de la juventud de la entidad carabobeña con el desarrollo económico y social.

Con estas acciones, se da cumplimiento al Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así fortalecer la conciencia en la prevención sobre esta enfermedad a los carabobeños y carabobeñas.

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