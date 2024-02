Yolanda Saldívar, la asesina confesa de Selena Quintanilla, hace aproximadamente 30 años, ofrecerá su versión de este hecho en el documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between”.

Saldívar, que está muy cerca de ser candidata para obtener la libertad condicional, aparecerá desde la cárcel en la ciudad Texas, revelando detalles de su relación laboral y algunos secretos de la cantante.

Recordemos que Yolanda de 63 años, se encuentra cumpliendo su sentencia a cadena perpetua desde 1995.

“Después de tantos años, creo que es tiempo de corregir esta historia”, dice Saldívar en el trailer de la producción. También comentó que Selena “estaba atemorizada” porque ella “conocía sus secretos”.

El estreno será a través de la cadena Oxygen, el próximo 17 de febrero.

De acuerdo con el , el documental podrá verse un día después a través de Peacock, servicio de streaming estadounidense. Además señala que los episodios podrán comprarse de manera individual en plataformas como iTunes, Amazon, Vudu, Google Play.

The tragic murder of Mexican-American cultural icon Selena Quintanilla sent shockwaves through the world. #SelenaAndYolanda: The Secrets Between Them premieres with back-to-back episodes February 17 8pm ET and concludes February 8 at 7pm ET on Oxygen True Crime. pic.twitter.com/rkknrTooJd

— Oxygen True Crime (@oxygen) February 3, 2024