El precio del dólar BCV hoy 9 de junio de 2025 está próximo a llegar a los 100 bolívares. Hoy el precio de la tasa oficial en el país impuesta por el Banco Central de Venezuela es de 99,09 bolívares y el euro en 112,86 bolívares.

En un monto de 3.357,50 dólares se encuentra hoy el precio de la onza de oro en el mundo. El gramo se encuentra en 103,65 dólares a nivel mundial, siguen creciendo las inversiones en oro en el mundo.

El precio del crudo en el mundo se mantiene en la banda de los sesenta dólares, hoy tiene un precio de 65,10 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más costoso del crudo a nival mundial.

También sigue subiendo el precio del bitcoin el cual está sobre los 100 mil dólares. Este hoy tiene un precio de $106.235,28 dólares, ha ido subiendo poco a poco. Y sigue siendo uno de los indicadores más buscados.

Precio del dólar BCV hoy 9 de junio de 2025, cuidar los recursos naturales

Venezuela es uno de los países con más recursos naturales, entre ellos el agua, por varios estados que recorremos hay grandes ríos. Los cuales son los primeros que hay que cuidar en la actualidad.

Nos sobra agua dulce, como una gran costa la cual también nos llama a cuidarla. Además de eso nos sobra mucha tierra donde podamos sembrar. Como montañas, entre otras las cuales hay que cuidar.

Estamos llamados a cuidar estos recursos, no contaminar el ambiente, no talar, ni quemar en tiempos de verano en el país. Por el contrario estamos llamados a controlar los desechos y que estos no lleguen al mar.

Es tiempo de darle cada valor a los recursos naturales que tenemos, que a la larga y como va el mundo tendremos ríos no contaminados. Y mucha tierra para poder sembrar y producir.

Te hacemos un llamado, no ensucies nuestros ríos, no lances basura a los drenajes como a los canales. Los materiales reciclables se pueden clasificar desde casa, en vidrio, plástico y metal. ¡Cuidar es Querer!

