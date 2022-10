Compartir

El décimo mes arrancó a la misma velocidad que va el año 2022, mientras se espera el precio del dólar paralelo hoy 4 de octubre. Hasta ahora el mercado se mantiene estable, hoy a las nueve de la mañana: 8,34; a la una de la tarde: 8,35.

Mientras que el valor de la divisa oficial como lo es la del Banco Central de Venezuela está hoy en un costo de 8,17 bolívares. El euro otra de las monedas que hay en el país se encuentra en 8,02 bolívares digitales.

El petro se ha ido acercando a los 500 bolívares digitales, el valor es de 492, 30 bolívares para el día de hoy. Poco a poco la moneda virtual ha ido ascendiendo en el país y mucha gente se interesa en el mundo de las criptomonedas.

Subió un poco el valor del barril de petróleo en todo el mundo, cerró en 88 dólares con 38 centavos. Hay movimientos internacionales, anoche lo hubo en Asia y hay que esperar si esto puede disparar el crudo.

Dólar paralelo hoy 4 de octubre y los pesos en Venezuela

Hay que estar muy pendiente de cuando compramos un producto específicamente en algunos de los establecimientos comerciales. Las personas se han estado quejando del valor de los artículos y de cómo están los pesos.

Se hace el llamado al SUNDDE de Carabobo a ver si ha estado pendiente de esto, ya que poco a poco esa denuncia ha ido subiendo en la ciudad. El valor de los pesos las personas se han quejado que no es el indicado.

Apenas lleguemos a casa y si tenemos con qué pesar los artículos pueden hacerlo. De ser así y se ve que los pesos no están marcando lo normal lo mejor es no comprar allí. Esperemos que esto sea rumor y no una denuncia.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

