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Tras la reciente normalización de los servicios consulares, la Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana dio luz verde para reactivar los vuelos a Venezuela.

Dando la oportunidad a cinco aerolíneas venezolanas y dos dominicanas para reanudar las operaciones aéreas entre ambos países.

¿Cuáles son las aerolíneas autorizadas?

La medida se produce luego de una evaluación integral de las condiciones técnicas y legales. Las compañías venezolanas que recibieron el permiso para retomar sus itinerarios son:

Turpial Airlines (Con base principal en Valencia)

Laser Airlines

Avior Airlines

Rutaca

Rutas de Venezuela (RAV)

Por parte de República Dominicana, las empresas que operarán hacia suelo venezolano serán Red Air y Sky High Aviation.

Vuelos República Dominicana y Venezuela

Este avance ocurre tras el anuncio de la Cancillería dominicana el pasado 1 de febrero sobre la reactivación de los servicios consulares, los cuales se mantenían suspendidos desde julio de 2024.

Para el inicio formal de las operaciones, las aerolíneas venezolanas deberán cumplir con el depósito de sus Programas de Seguridad (PSEA) ante el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC) de la isla.

Un respiro para la conectividad

La reactivación de esta ruta es estratégica para Venezuela, ya que Santo Domingo y Punta Cana funcionan tradicionalmente como puentes de conexión hacia otros destinos internacionales. Se espera que en los próximos días las aerolíneas anuncien sus frecuencias y la disponibilidad de boletos en sus plataformas oficiales.

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