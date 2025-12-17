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El Domo de la UC será centro piloto del karate carabobeño y de Venezuela tras la puesta en marcha de su reparación total por parte de la Federación Venezolana de Karate Do (FVKD). Y la Asociación de Karate del estado Carabobo (Akecar), tras convenio con la Universidad.

Desde el lunes 15 de diciembre comenzaron los trabajos para levantar de nuevo la estructura, ícono del Complejo Deportivo de Bárbula de la Universidad de Carabobo. Con el desmalezamiento y esperan reinaugurar el recinto deportivo.

Así lo dio a conocer el sensei José Rafael Mendoza, vicepresidente de la FVKD, acompañado de Ylian Flores, integrante de la junta directiva de Akecar, que preside Tito Sánchez.

«En estas instalaciones vamos a tener, con la bendición de Dios y el esfuerzo de todos los karatecas carabobeños y venezolanos nuestro centro piloto. Y la sede de la Asociación de Karate del estado Carabobo y de la Federación Venezolana de Karate Do» expresó Mendoza.

Domo de la UC, “abocados por su recuperación”

«Esta junta directiva, presidida por el sensei Miguel Obando, la Asociación y yo como vicepresidente estamos abocados a que esto sea un sueño hecho realidad. Ya comenzamos hoy con la recuperación del Domo Ricardo Pérez Castro de la Universidad de Carabobo agradecido siempre a su rectora, Jessy Divo por este convenio, por creer en karate venezolano, creer en el deporte y por apoyarnos», agregó el dirigente.

Igualmente, expresó las gracias al gobernador Rafael Lacava «siempre identificado por el deporte. Hoy empezamos a desmalezar con la ayuda de ‘Carabobo Te Quiero’. Aquí vamos, hacia adelante y próximamente reinauguraremos en gran Domo de la Universidad para los hermanos karatecas de la Federación de Karate Do», dijo Mendoza.

Abierto para el deporte en general

Atizó que el Domo Ricardo Pérez Castro de la UC «estará abierto para el deporte en general, aunque será la sede del karate, estará disponible para las autoridades universitarias. Además del deporte universitario, para el deporte carabobeño: karate, judo, taekwondo, artes marciales mixtas, baloncesto, fútbol, y a todas las personas las puertas siempre van a estar abiertas».

Igualmente, informó que el convenio con la Universidad de Carabobo incluye la reparación de un campo de fútbol cercano al Domo y una cancha de tenis.

Rumbo al Batalla de Carabobo

La misión es tener lista la instalación para junio de 2026. «El objetivo es que se reinaugure ese mes para celebrar, con el favor de Dios, la Gran Copa Batalla de Carabobo. En un campeonato interclubes nacional, el más grande del país, que realiza la Federación Venezolana de Karate Do».

Recordó el sensei Mendoza que actualmente la Asociación de Karate del estado Carabobo cuenta con más 1700 atletas. Repartidos en 102 clubes para liderar en ambos renglones a las demás asociaciones en el país.

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