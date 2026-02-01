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Eel presidente Donald Trump manifestó este sábado su aprobación a las acciones ejecutadas por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Las declaraciones, ofrecidas a bordo del avión presidencial Air Force One, marcan el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales tras los recientes eventos políticos y militares en la nación caribeña.

«Nos llevamos muy bien con el liderazgo venezolano. Están haciendo un trabajo realmente bueno», afirmó el mandatario ante la prensa. Según la visión de Trump, Venezuela se encamina hacia un «giro radical» que priorizará la estabilidad económica y la apertura comercial a gran escala.

El petróleo como eje central del acuerdo

El punto focal de esta nueva alianza es la vasta reserva de hidrocarburos del país suramericano. Trump fue explícito al detallar la estrategia energética que planea implementar:

«Vamos a vender mucho petróleo, y nosotros nos llevaremos algo, y ellos se llevarán mucho, y les irá muy bien». El presidente subrayó que bajo este esquema, Venezuela generará ingresos históricos que beneficiarán directamente los intereses de Estados Unidos.

Cabe recordar que, el pasado mes de enero, el magnate se reunió con altos directivos de compañías petroleras interesadas en invertir en suelo venezolano. Estos planes buscan asegurar el control y la perforación de crudo tras la agresión militar perpetrada contra Caracas el sábado 3 y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

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