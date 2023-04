Compartir

El estreno de «Indiana Jones and the Dial of Destiny» se realizará el próximo 18 de mayo en el Festival de Cannes para seguir con la saga del arqueólogo más famoso de la historia del cine.

Durante el festival, Harrison Ford recibirá «un homenaje excepcional»; y una vez más retomará el papel que le hizo mundialmente famoso.

Esta cinta está dirigida por James Mangold; quien llegará 15 años después de la presentación también en Cannes, de la anterior entrega, «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Aunque la cinta se comenzará a proyectar en las salas de cine en Francia para el próximo 28 de junio; y dos días después en Estados Unidos.

«Indiana Jones and the Dial of Destiny» tendrá la participación de John Rhys-Davies en el papel de Sallah, como parte de un elenco que contará con figuras como Antonio Banderas, Mads Mikkelsen o Toby Jones.

Del 16 al 27 de mayo, se llevará a cabo el Festival de Cannes.

