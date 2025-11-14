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La noche más importante de la música latina ha llegado. Hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, se celebran los Premios Latin Grammy 2025, galardonando lo mejor de la producción musical en español y portugués. Con una lista de nominados que promete sorpresas y emocionantes performances, los fanáticos no querrán perderse ni un segundo del espectáculo.

Si quieres conocer a los ganadores de la noche, desde las categorías de Álbum del Año hasta la Canción Tropical, aquí tienes la guía definitiva para seguir la transmisión en vivo y en directo.

Dónde y Cuándo Ver los Premios Latin Grammy 2025

Los Premios Grammy Latinos 2025 ofrecen varias opciones de transmisión, tanto en televisión, como online. La ceremonia de premiación se dividirá en dos, ya que antes de la gala principal en la que se dan los premios principales y hay presentaciones musicales, habrá un evento en el que se entregará la mayoría de los galardones.

Horas antes de la transmisión principal y el inicio de la alfombra roja, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Latin Grammy, donde se premian la mayoría de las 60 categorías. Este evento está programado para transmitirse en el canal de YouTube de la Academia Latina de la Grabación.

A las 7:00 p. m. ET dará inicio el especial Noche de Estrellas, que ofrece entrevistas con los artistas nominados y los que se presentarán, así como la alfombra roja con los mejores looks. El especial podrá seguirse en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión.

Por otro lado, la gala principal de los Latin Grammy 2025, que se espera dure tres horas, será producida por TelevisaUnivision y se emitirá en las plataformas de la cadena a partir de las 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT, incluido Univision, UNIMÁS, Galavisión por televisión y VIX, una opción para verlo online. En Latinoamérica, incluido México, los Latin Grammy se transmitirán por la señal de TNT.

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