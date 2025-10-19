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¿Dónde iba a ser construido el Cementerio de Valencia?, era el año 1877 y la capital del estado Carabobo requería un camposanto, moderno y que quedara para la eternidad. Es por ello que el presidente del estado Carabobo, General Donato Rodríguez tenía la propuesta.

Se necesitaba un cementerio que fuera grande, un lugar donde los valencianos tuvieran a sus difuntos. Fueran los domingos y estuvieran presente en este lugar, manteniendo la tumba y trayendo flores.

Uno de los primeros pasos fue crear una junta que se iba a encargar de planificar la obra. La primera propuesta estaba por los lados del Morro de San Blas. Y fue cuando los ingenieros tuvieron una mejor idea.

Entre los profesionales de la ingeniería, estaba Mariano Revenga quien tuvo la idea de llevarlo donde se encuentra en la actualidad. Los terrenos ubicados entre El Calvario y La Guacamaya eran los mejores.

¿Dónde iba a ser construido el Cementerio de Valencia?, y la isleña Pepa

Los terrenos eran propiedad de una señora española, señala la página Valencia de Antaño. Esta era conocida como la isleña Pepa. Fue cuando se compró el espacio a Pepa y se pagó el terreno y comenzaron los trabajos de la obra.

Cabe destacar que varios comerciantes compraron desde ese tiempo los terrenos para cuando fallecieran sus familiares. Muchos de ellos conservan los mismos y donde muchos de estos son conocidos.

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Poco a poco se fue construyendo el cementerio valenciano, para ese tiempo decían que era un terreno muy grande, incluso excesivo para un camposanto. Pero al tiempo se fue ocupando poco a poco.

“En 1888, durante la administración del Presidente del Estado, general Hermógenes López, fue inaugurado el Cementerio de Valencia. En el acto inaugural el Padre Hipólito Alexandre fue el orador y posteriormente bendijo la obra”, dijo Valencia de Antaño.

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