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¿Dónde nació la tradición de adornar el árbol de Navidad?

By Redacción Noticias24Carabobo
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Adornar el árbol de Navidad

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La tradición de adornar el árbol de Navidad se originó en la Alemania del siglo XVI, aunque sus raíces se encuentran en antiguas tradiciones paganas europeas. De adornar árboles siempre verdes durante el solsticio de invierno.

Los primeros cristianos comenzaron a decorar árboles de manera similar a como se hace ahora, adaptando los símbolos paganos al cristianismo. Con adornos, clásicos navideños como campanas o cintas brillantes.

Orígenes paganos: Civilizaciones antiguas como los celtas y los nórdicos ya decoraban árboles siempre verdes durante el solsticio de invierno para simbolizar la vida eterna y la esperanza de la primavera.

Adornar el árbol de Navidad

Transición al cristianismo: La leyenda cuenta que San Bonifacio, en el siglo VIII, taló un roble sagrado de los paganos y lo reemplazó con un abeto, un árbol que simbolizaba la vida eterna para los cristianos y cuya copa apuntaba al cielo.

La tradición moderna: Los primeros árboles de Navidad decorados con manzanas (que representaban el pecado original) y velas (la luz de Cristo) surgieron en Alemania en el siglo XVI.

Difusión: La tradición se extendió por Europa y América a través de los siglos, popularizándose aún más en el siglo XIX gracias a inmigrantes alemanes y a la adopción por parte de la realeza británica.

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SourceEl Orden Mundial
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