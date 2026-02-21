EntretenimientoCuriosidadesPortadaTendenciaN24C

¿Dónde queda el río más pequeño de Venezuela?

By Danny Valdiviezo
0
311
río más pequeño de Venezuela
El Río Mapurite se encuentra en el estado Monagas. Foto: la Puerta de Miraflores.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El río más pequeño (y corto) de Venezuela es el río Mapurite, ubicado en el estado Monagas, específicamente en la zona de Miraflores, municipio Acosta. Este caudaloso río de manantial, famoso por sus aguas muy frías y su longitud de apenas 13 metros.

Este nace bajo un árbol y desemboca rápidamente en el río Guarapiche. Este es considerado también como uno de los más cortos del mundo.

Río más pequeño de Venezuela

Datos clave del Río Mapurite, longitud: 13 metros aproximadamente.

Ubicación: Cerca de las Puertas de Miraflores, estado Monagas, Venezuela.

Característica: Es conocido popularmente por su caudal a pesar de su corta longitud y es reconocido por la comunidad como el río más corto del mundo.

Importancia: Sus aguas provienen de manantiales y se utilizan para el suministro de agua en comunidades cercanas.

El Mapurite forma parte de la cuenca del río Guarapiche, en la región oriental del país, y es un punto de interés turístico local.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Funvisis reportó temblor en Valencia de esta magnitud

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceWikipedia,
Artículo anterior
La reveladora confesión de Prestianni tras su altercado con Vinicius Jr
Artículo siguiente
¡Corre la voz!, Misión Nevado Carabobo hoy sábado estará en esta zona
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes