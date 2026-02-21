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El río más pequeño (y corto) de Venezuela es el río Mapurite, ubicado en el estado Monagas, específicamente en la zona de Miraflores, municipio Acosta. Este caudaloso río de manantial, famoso por sus aguas muy frías y su longitud de apenas 13 metros.

Este nace bajo un árbol y desemboca rápidamente en el río Guarapiche. Este es considerado también como uno de los más cortos del mundo.

Río más pequeño de Venezuela

Datos clave del Río Mapurite, longitud: 13 metros aproximadamente.

Ubicación: Cerca de las Puertas de Miraflores, estado Monagas, Venezuela.

Característica: Es conocido popularmente por su caudal a pesar de su corta longitud y es reconocido por la comunidad como el río más corto del mundo.

Importancia: Sus aguas provienen de manantiales y se utilizan para el suministro de agua en comunidades cercanas.

El Mapurite forma parte de la cuenca del río Guarapiche, en la región oriental del país, y es un punto de interés turístico local.

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