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Donta Smith jugará su séptima temporada con Trotamundos de Carabobo

By Lubin Molero
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Donta Smith Trotamundos de Carabobo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El «Expreso Azul» confirmó oficialmente la permanencia de Donta Smith en Trotamundos de Carabobo para la próxima edición de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). El ala-pívot de 42 años, nacionalizado venezolano, vestirá la camiseta de Trotamundos por séptima ocasión, aportando la experiencia y el liderazgo que lo han convertido en una figura emblemática para la organización y su afición.

Durante la campaña 2025, Smith demostró su vigencia competitiva al elevar sus registros en las instancias decisivas. Tras una fase regular de 4.7 puntos y 3.8 rebotes, el veterano destacó en el «Súper 4» con un promedio de 9.0 puntos y 5.2 capturas por encuentro. Su renovación no solo responde a su aporte estadístico, sino a su rol como mentor para las nuevas promesas del conjunto carabobeño.

Con dos títulos alcanzados en la institución, Donta Smith regresa a Trotamundos de Carabobo con la meta de ampliar el palmarés del equipo. El jugador considera a la franquicia su casa y busca colaborar activamente en la conquista del duodécimo campeonato para Trotamundos.

Donta agrega su visión de juego y capacidad para leer los tiempos del partido, factores clave en la estructura del quinteto valenciano.

La firma de Smith asegura estabilidad en el vestuario y garantiza la presencia de uno de los jugadores más respetados por la comunidad deportiva del estado Carabobo.

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