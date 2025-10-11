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Dos adolescentes detenidas en Valencia tras protagonizar una riña

By Redacción Noticias24Carabobo
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Dos adolescentes detenidas Valencia

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Dos adolescentes que protagonizaron una riña en Valencia fueron aprehendidas por funcionarios de la Policía del estado Carabobo.

Los efectivos recibieron una alerta por medio del  director del plantel educativo “Ernesto Che Guevara” quien acudió a una sede del organismo de seguridad para denunciar  el altercado ocurrido en las inmediaciones del terminal de camionetas, ubicado en el sector Chaguaramos 3, Parcelas del Socorro, parroquia Miguel Peña.

Los uniformados tras recibir la información, procedieron a dar respuestas inmediatas, por lo que se activó una comisión del cuadrante C-21, que logró ubicar a los involucrados y proceder a su detención.

Dos adolescentes detenidas en Valencia

Se trata de dos menores de edad, cuya identidades están protegidas por la ley y el arresto de una ciudadana identificada como Katiusca Maribel Gómez Mujica, de 42 años. Ambas menores aparecen en un material audiovisual, donde se puede observar como se agredían mutuamente.

Por su parte en el fondo del video se escucha a una adulta que incita a una de las jovencitas a golpear más fuerte.

En consecuencia, todas fueron detenidas y  trasladadas a la Estación Policial, donde se notificó al Ministerio Público (MP).

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