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Dos adolescentes en Guacara detenidos por presunto hurto

By Redacción Carabobo
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Dos adolescentes en Guacara detenidos por presunto hurto
Foto: Policía Municipal de Guacara.

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Dos adolescentes en Guacara quedaron detenidos por un presunto hurto, así lo informó la Policía Municipal ubicada en el eje oriental del estado Carabobo. Los uniformados en un recorrido lograron la aprehensión de dos adolescentes.

Los cuales pretendían azotar la tranquilidad de la zona, cometiendo hurtos en la localidad. Asimismo gracias a la fusión que existe con la comunidad, se logró colocar a los jóvenes a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público en materia de responsabilidad penal correspondiente.

Dos adolescentes en Guacara detenidos por presunto hurto

La policía se mantiene articulada junto a otros cuerpos como la Policía de Carabobo además de la Policía Nacional Bolivariana en pro de la seguridad. Informaron que los operativos se mantienen constantes en varias comunidades.

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SourcePolicía Municipal de Guacara
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