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Dos adolescentes de 13 y 15 años fallecieron en hechos ocurridos en las localidades de Tabay y Caño El Tigre, en el estado Mérida.

En Tabay, municipio Santos Marquina, una estudiante de bachillerato de 13 años falleció en circunstancias no claras. El hecho ocurrió la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en la parte baja del sector Loma del Pueblo.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida, acudieron al sitio para iniciar las experticias correspondientes.

Hecho en El Tigre

Horas antes, en Caño El Tigre, municipio Zea, otra adolescente de 15 años, también falleció en su residencia, ubicada en el Kilómetro 7 de dicha localidad.

Efectivos del Cicpc El Vigía se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar las causas y contexto del hecho.

Las autoridades exhortan a la comunidad a mantenerse atenta a señales de alarma en niños y adolescentes y acudir a los organismos competentes o líneas de apoyo psicológico disponibles en el país.

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