Dos adultos mayores se encuentran desaparecidos, desde hace varios días. Uno de ellos es Juan Bautista Atacho Piña, como Matías Castellanos, los familiares agradecen cualquier información sobre ellos.
Juan Bautista Atacho Piña, un hombre de 89 años, tiene seis días desaparecido. Sus familiares en Valencia, estado Carabobo dijeron que es originario de Santa Rita de Yabuquiva, municipio Falcón, salió de la casa de sus hijos en Valencia con destino a Punto Fijo sin avisar a su familia.
Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris y una camisa de manga larga azul. Se desconoce con quién se trasladó. Cualquier información sobre su paradero a comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0412-1637621, 0412-4175755, y 0424-4167288.
Dos adultos mayores se encuentran desaparecidos
Matías Castellanos está desaparecido desde el pasado 17 de agosto de 2025. Tiene su residencia en la Urbanización San Esteban, detrás de la Capilla, Puerto Cabello, agradecen información a los siguientes números 0416-7482674, 0412-4889544 y 0412-4149418.
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