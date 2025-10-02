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En una operación de patrullaje marítimo ejecutada por funcionarios de la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), se logró la captura de dos ciudadanos presuntamente vinculados a actividades de trata de personas en Delta Amacuro.

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El operativo, realizado en aguas del estado Delta Amacuro, permitió además el rescate de siete personas que eran trasladadas de forma engañosa hacia Trinidad.

Se pudo conocer, que las víctimas, que se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad, fueron atendidas por las autoridades competentes y trasladadas a puerto seguro, donde recibieron asistencia médica y psicológica.

Trata de persona en Delta Amacuro

Según información oficial, el grupo había sido captado bajo falsas promesas y se encontraba en tránsito hacia territorio extranjero sin documentación ni garantías.

Este procedimiento forma parte de las acciones estratégicas que adelanta la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos para combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales.

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