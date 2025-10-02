PortadaSucesos

Dos ciudadanos capturados por trata de persona en Delta Amacuro

By Lucciano Battiston
0
75
Capturan dos ciudadanos vinculados a la trata de persona en Delta Amacuro

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

En una operación de patrullaje marítimo ejecutada por funcionarios de la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), se logró la captura de dos ciudadanos presuntamente vinculados a actividades de trata de personas en Delta Amacuro.

NO DEJES DE LEER AHORA: Capturados dos sujetos por asesinar a un hombre en Caracas

El operativo, realizado en aguas del estado Delta Amacuro, permitió además el rescate de siete personas que eran trasladadas de forma engañosa hacia Trinidad.

Se pudo conocer, que las víctimas, que se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad, fueron atendidas por las autoridades competentes y trasladadas a puerto seguro, donde recibieron asistencia médica y psicológica. 

Trata de persona en Delta Amacuro

Según información oficial, el grupo había sido captado bajo falsas promesas y se encontraba en tránsito hacia territorio extranjero sin documentación ni garantías.

Este procedimiento forma parte de las acciones estratégicas que adelanta la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos para combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Encuentran a un joven sin vida en su casa en Falcón

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceVTV
Artículo anterior
Gabriel Noriega busca brillar en los Leones del Caracas
Artículo siguiente
43 años del triste adiós de la exmiss Venezuela Maye Brandt
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes