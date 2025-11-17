Compartir

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incautaron en el estado Táchira 10 panelas de cocaína que transportaban dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.

De acuerdo al reporte colgado en la cuenta Instagram del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, el procedimiento se llevó a cabo en la calle 6 con carrera 17 de la zona Puente Tierra de San Antonio del Táchira, municipio Bolívar.

La droga era transportada en un bolso y arrojó un peso total de 10 kilos 780 gramos.

También en Táchira, pero en Tres Islas, municipio García de Hevia, efectivos militares detuvieron a un hombre a quien le incautaron 5 mini-envoltorios de marihuana y 1 de cocaína que traía ocultos entre su vestimenta, según reporte del Destacamento de Comandos Rurales 21-2 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Sujeto solicitado por homicidio en Mariara fue capturado