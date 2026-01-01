Compartir

Luego de un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la División de Investigaciones de Robo, se logró la ubicación y detención de Kelly Yanire Estrada Gallardo (29) y Katherine del Valle Figueroa Gutiérrez (27), por apoderarse de dólares americanos de la vivienda donde laboraban como empleadas domésticas, en hurtos continuos.

Mediante denuncia interpuesta por la víctima y pesquisas de campo, se pudo determinar que las féminas laboraban en dicha vivienda desde hace varios años, por lo que se valieron de la confianza de sus empleadores para sustraer constantemente ciertas cantidades de dinero, logrando apoderarse de una alta suma de dólares americanos, los cuales utilizaron para compra de enseres, reparación de viviendas, entre otros gastos, perjudicando el patrimonio económico de la víctima.

Dos detenidas por hurtar dólares

Tras ser ubicadas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Baruta, municipio Baruta, estado Miranda y, Los Frailes de Catia, parroquia Sucre, municipio Libertador, Caracas, se recuperaron 8 mil 910 dólares estadounidenses.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas