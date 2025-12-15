Lo más vistoPortadaSucesos

Dos detenidos en Carabobo por presuntos actos contrarios a la moral y las buenas costumbres

By Redacción Carabobo
0
221
Dos detenidos en Carabobo

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Por presuntos actos contrarios a la moral y las buenas costumbres quedaron dos sujetos detenidos en Montalbán, estado Carabobo. Los hombres quedaron detenidos por la policía estadal en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

La detención de dos ciudadanos se efectuó en el sector El Matadero, calle Urdaneta, Municipio Miranda, por la presunta comisión de actos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Según lo establecido en la legislación venezolana vigente.

La actuación policial se llevó a cabo ayer domingo 14 de diciembre de 2025, a las 12:30 p.m., en atención al clamor público. Y a la difusión en redes sociales de material audiovisual que evidenciaba conductas inapropiadas en espacios públicos.

Dos detenidos en Carabobo por presuntos actos contrarios a la moral y las buenas costumbres

Tras labores de patrullaje y verificación en el Cuadrante de Paz N.º 02, se logró la aprehensión de los ciudadanos Alberto Luis Macías Díaz (44) y Ángel Ramón Corrales Sánchez (45). Ambos residentes del mencionado sector.

NO DEJES DE LEER AHORA: Capturado un sujeto en Las Palmitas vinculado al presunto tráfico de municiones

El procedimiento fue notificado de inmediato a la Fiscalía 32° en materia de Delitos Comunes, donde se giro instrucciones Para la realización de las actuaciones correspondientes. Y su remisión al Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atentos!, Bonos en Patria en el mes de diciembre próximos a pagar

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePolicía de Carabobo
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 15 de diciembre de 2025 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Predicciones sobre el cambio climático 2026
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes