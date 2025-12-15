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Por presuntos actos contrarios a la moral y las buenas costumbres quedaron dos sujetos detenidos en Montalbán, estado Carabobo. Los hombres quedaron detenidos por la policía estadal en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

La detención de dos ciudadanos se efectuó en el sector El Matadero, calle Urdaneta, Municipio Miranda, por la presunta comisión de actos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Según lo establecido en la legislación venezolana vigente.

La actuación policial se llevó a cabo ayer domingo 14 de diciembre de 2025, a las 12:30 p.m., en atención al clamor público. Y a la difusión en redes sociales de material audiovisual que evidenciaba conductas inapropiadas en espacios públicos.

Dos detenidos en Carabobo por presuntos actos contrarios a la moral y las buenas costumbres

Tras labores de patrullaje y verificación en el Cuadrante de Paz N.º 02, se logró la aprehensión de los ciudadanos Alberto Luis Macías Díaz (44) y Ángel Ramón Corrales Sánchez (45). Ambos residentes del mencionado sector.

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El procedimiento fue notificado de inmediato a la Fiscalía 32° en materia de Delitos Comunes, donde se giro instrucciones Para la realización de las actuaciones correspondientes. Y su remisión al Ministerio Público.

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