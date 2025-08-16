sábado, agosto 16, 2025
Dos detenidos por robo de material estratégico en Montálban

By Redacción Noticias24Carabobo
Sujetos que se dedicaban al hurto, desmantelamiento y comercialización de material estratégico, en Montalbán, estado Carabobo, fueron detenidos por funcionarios de los comandos rurales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Personal de la alcaldía, reportaron el robo de tres transformadores en el campo de sóftbol del sector Cafetal, donde luego de la denuncia, activaron a los organismos encargados, iniciando inmediatamente la investigación.

En el operativo participaron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y otros organismos, donde lograron la detención en flagrancia de Osvaldo Rafael Aguilar Espinosa y Yervison Giovanni Navas Moreno, ambos de 20 años de edad.

Las labores de investigación arrojaron que el objetivo de los detenidos era comercializar los componente interno de los transformadores (cobre) para viajar a Colombia.

Dos detenidos por robo en Montálban

En el procedimiento los funcionarios recuperaron los tres transformadores desmantelados y 25 Kg de cobre.

Los aprehendidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para su respectiva imputación.

