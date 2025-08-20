Compartir

Un hombre y una mujer que vendían divisas de manera ilegal, fueron detenidos por funcionarios de la policía en el estado Barinas.

Los aprehendidos fueron identificados como Dilcia C. P. D. (40) y Ronald S. V. P. (19), quienes fueron denunciados por la gerente de un conocido restaurante, ubicado en la parroquia Alto Barinas.

La dama acudió a la sede del organismo policial, donde detalló, que los aprehendidos intentaban realizar una operación de compra y venta de monedas norteamericana a un cliente del restaurante.

Detenidos por venta ilegal de divisas

Según la información que suministró el organismo de seguridad, el hombre, fungía como mesero del local comercial, y junto a la mujer trataron de realizar la operación situación que fue percibida por la gerente quien intentó amonestar a dichas personas advirtiéndoles qué tal transacción está prohibida dentro del local, situación que no fue recibida de buena manera por la mujer que además de agredir verbalmente a la ejecutiva también se fue contra la comisión policial que trató de mediar en la situación, resultando detenidos.

El caso fue referido al Ministerio Público, organismo que continuará con las actuaciones respectivas.

