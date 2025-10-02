Compartir

Dos exfiscales del estado Lara serán imputados por el Ministerio Público, así lo informó el Fiscal General de la República Tarek William Saab en las últimas horas. El hecho lo dio a conocer en las redes sociales de la Fiscalía.

Dijo el Fiscal Saab que fue solicitada orden de aprehensión para ser imputada y privada de libertad la abogada Darling Ortiz, exfiscal 6 del estado Lara. Por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.

Dos exfiscales del estado Lara

De igual modo, informó el titular del Ministerio Público que será imputado por el Ministerio Público el abogado Jairo González. Quien era fiscal auxiliar 6 del estado Lara, por el delito de corrupción propia en grado de complicidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas