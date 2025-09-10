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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que, luego de tramitarse la correspondiente orden de aprehensión para los dos exfiscales , fueron imputados y privados de libertad por el Ministerio Público los ciudadanos Pedro Amaya y Freddy Franco, fiscal provisorio y fiscal auxiliar de la Fiscalía Primera del estado Carabobo, por los delitos de extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación.

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Estos sujetos eran partícipes directos en los hechos de extorsión cometidos por el delincuente Rafael Reyna, quien se encuentra procesado y privado de libertad en un centro de reclusión de la capital.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público acotó que, en un procedimiento anterior, se realizó la imputación en contra del exfiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, junto a otros diez exfiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira, por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación.

El Ministerio Público, bajo la gestión del fiscal general Tarek William Saab, ha ejecutado una implacable y ejemplar lucha contra las desviaciones y malas prácticas de funcionarios, con el fin de depurar internamente a la institución garante de la paz, la justicia y los derechos humanos.

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