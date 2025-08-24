Compartir

Dos fallecidos en la Autopista Valencia Puerto Cabello, a las seis de la mañana de hoy 24 de agosto de 2025. El trágico hecho ocurrió en el kilómetro 197 de la referida arteria vial que comunica a Valencia con el litoral porteño.

Se pudo conocer que dos hombres iban en una motocicleta e impactaron contra un objeto fijo. Enseguida las personas reportaron el hecho vial a los números de emergencia, pero estos fallecieron en el sitio.

Los fallecidos quedaron identificados como Gabriel Jesús Rodríguez y Juan Alejandro Silva Rodríguez de 22 años de edad. Se desconoce que originó el accidente en la autopista en la mañana de hoy.

En el sitio estuvieron autoridades viales, quienes se encargaron del traslado de los fallecidos a la sede de medicatura forense del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo como en el país.

Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia a una velocidad moderada además de cumplir las normas impuestas por el INTT. Entre ellos circular siempre por un solo canal, si vas en moto llevar casco y guantes.

Choque de motos en Tocuyito

En la avenida Nueva Valencia, a las 6:48 minutos hubo un choque de motos, con varias personas lesionadas. Estos fueron llevados de inmediato a la emergencia del Hospital Central de Valencia (CHET).

Funcionario de la PNB lesionado

A las 7:31 minutos de la mañana de hoy, reportaron un accidente en Los Guayos, donde un funcionario de la PNB resultó lesionado. Cuando iba en su moto e impactar con un objeto fijo. quedando este en una zona boscosa.

Al lugar llegaron paramédicos para auxiliar al funcionario, el cual quedó identificado como Raiven Carvo. Este fue llevado a la emergencia dela Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera.

