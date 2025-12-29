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Dos fallecidos en accidentes de moto en Carabobo reportaron la noche del domingo 28 de diciembre de 2025. En hechos aislados fallecieron dos hombres, uno en Puerto Cabello y otro en la Autopista Sur a la altura del retorno de Bella Florida, dijo el Canal de Emergencia.

A la altura de Makro en la Autopista Sorpresa Muelles reportaron un accidente de tránsito. Un sujeto identificado como Frank Martín Calzadilla Becerra de 57 años perdió la vida cuando iba en una moto.

El conductor de la motocicleta quedó identificado como Alfredo José Jiménez Sánchez de 53 años, quedando lesionado. Este perdió el control de una moto marca Bera placa AW3N29V color azul.

Dos fallecidos en accidentes de moto en Carabobo

En la Autopista Sur en el retorno de Bella Florida reportaron otro accidente de motocicleta donde reportaron una persona fallecida y un lesionado. Los conductores auxiliaron a las personas involucradas en el accidente mientras llegaban las autoridades viales.

Incendio de un vehículo

En el edificio Taguay en la parroquia San José reportaron el incendio de un vehículo en horas de la madrugada. Luego de la una de la mañana hubo el incendio de un vehículo sedan, atendida por los bomberos de Valencia.

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El vehículo que se incendió fue un Fiat color blanco placas AD704KK, no se reportaron personas lesionadas como tampoco fallecidas en este hecho. El cual se suma a los incendios de vehículos ocurridos en lo que va de año.

El llamado

Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia sobre todo si vas en moto. Conduce a una velocidad moderada, cumple con los canales regulares impuestos por el INTT. Utiliza el caso certificado y la vestimenta adecuada.

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