Compartir

Un accidente en la recta de Taguanes en Tinaquillo, estado Cojedes dejó al menos dos personas muertas, el hecho ocurrió la noche del domingo 17 de agosto de 2025 informaron autoridades viales. En la colisión estuvieron involucrados dos automóviles además de una motocicleta.

Se pudo conocer que los fallecidos quedaron identificados como Sendry Chirinos de 40 años de edad quien era conductor de unos vehículos involucrados en el accidente. Como Bryanny García de 36 años quien iba en uno de los carros.

Además de los muertos que están confirmados hay siete personas lesionadas en el accidente.

Accidente en la recta de Taguanes en Tinaquillo

Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad, uno de cinco años como otro de ocho años respectivamente. El accidente fue atendido por las autoridades como por las personas que transitaban por el lugar.

El hecho vial originó retraso vial en ambos sentidos, pero las vías fueron despejadas minutos después. Se hace un llamado a los conductores a transitar cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

Mantener una velocidad moderada además de hacerlo por un solo canal, lleva siempre abrochado el cinturón de seguridad. Y no manejes luego de ingerir bebidas alcohólicas. Como porta siempre los documentos del vehículo.

Lista de personas lesionadas:

* José Álvarez (27 años): Traumatismo multisistémico.

* Elizabeth de Pinto (58 años): Posible fractura de cadera.

* Jhoiler Lima (25 años): Posible fractura en la rótula de la pierna izquierda.

* Yerilec Waleska Arteaga (24 años): Posible traumatismo en el tórax.

* Darlin Pinto (29 años): Traumatismo en el fémur.

* Darlin Arteaga (20 años): Traumatismo en la muñeca izquierda (articulación radiocarpiana).

* Infante de (5 años): Traumatismo multisistémico.

* Niño de (8 años): Traumatismo facial en la frente.

* Manuel Mujica (18 años): Sin lesiones aparentes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas