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Funcionarios del Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), detuvieron a un hombre por el abuso sexual continuado contra su hijastra de 11 años y a un señor de 41 por practicar actos lacsivos con su sobrina de seis años de edad. Estos hechos ocurrieron en Machiques.

Los efectivos inicialmente recibieron una denuncia por parte de una mujer, quien detalló a las autoridades que era víctima de violencia de género por parte de José Gregorio Fernández Cortéz, de 40 años de edad.

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La dama durante sus declaraciones manifestó, que este sujeto la agredía a ella y a su pequeña hijastra, a quienes además realizaba amenazas.

Los efectivos tras conocer de la situación y con la finalidad de corroborar la información, interactuaron con la pequeña y notaron que detrás de las amenazas de su padrastro había algo más, por lo que indagaron con profundidad sobre cómo se presentan los hechos, hasta que finalmente la niña envuelta en llanto confesó lo que venía viviendo de mano de Fernández Cortez, quien fue detenido de inmediato.

En otro procedimiento realizado en el sector El Colorado, municipio Jesús Enrique Lossada, fue detenido Vinicio Jesús Villalobos, de 41 años de edad, denunciado de presuntamente practicar actos lascivos en contra de su sobrina, una niña de seis años de edad.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quedaron en cada comando del Cpbez; las menores, hijastra y sobrina, recibieron atención médica cuyos informes quedaron en manos de las autoridades competentes.

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