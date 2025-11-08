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Dos hombres detenidos por tráfico de animales silvestres

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenidos por tráfico de animales silvestres

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Funcionarios adscritos al PAC Maripa del Destacamento 621 (Ciudad Bolívar), parroquia Maripa, municipio Sucre del estado Bolívar, detuvieron a dos ciudadanos identificados como Edixon Giovany Pereira Ángulo y Alberth Yampiers Aldana Mora, por tráfico ilegal de ejemplares de la fauna silvestre.

Según lo reseñado por Globovisión, ambos individuos fueron aprehendidos en flagrancia, cuando transportaban 11 ejemplares de la especie mono viudita (Callicebus lugens), reconocida como fauna silvestre protegida en Venezuela.

Detenidos por tráfico de animales silvestres

Los animales eran trasladados en un vehículo tipo camión, marca Ford, modelo F-350, propiedad de Antonio Ramírez Valera, representante de la empresa “Zoocriadero ALAZÁN GAC”, con sede en el estado Táchira, quien presuntamente estaría vinculado de manera reiterada a delitos ambientales y contrabando de especies.

Detenidos por tráfico de animales silvestres

La captura de Ángulo y Aldana se realizó por los presuntos delitos de contrabando, tráfico de fauna silvestre, caza ilícita y alteración de documentos de movilización, razón por la cual los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Las autoridades recuerdan que la captura y comercio ilegal de especies silvestres constituye un grave delito ambiental y una amenaza directa a la biodiversidad venezolana.

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