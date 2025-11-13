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Dos hombres detenidos tras agredir a una vecina en Puerto Cabello

By Redacción Noticias24Carabobo
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homicidio frustrado ocurrido en Maturín - Detenidos tras agredir a una vecina

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Redacción Noticias24Carabobo
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Dos hombres que agredieron a su vecina en el estado Carabobo, fueron aprehendidos por funcionarios de la Policía Científica.

A través de las investigaciones realizadas por efectivos de la Delegación Municipal Puerto Cabello, se logró determinar que los detenidos Jhonnatan Xabiel Galindo Pernalete (41) y, Alberto José Galindo Pernalete (25), motivados a problemas de convivencia con la víctima, procedieron a arrojar una silla, logrando golpearla.

La mujer durante el hecho, fue auxiliada por familiares y su condición actual es estable.

Trascendió, que en el altercado un tercer hombre está involucrado, y aún no ha sido detenido.

Detenidos tras agredir a una vecina

 

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La víctima denunció los acontecimientos ante un sede del Cicpc, por lo que los agresores fueron detenidos en la Urbanización La Sorpresa, parroquia Juan José Flores, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

Quedando los detenidos a la orden del Ministerio Público.

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SourceLa Calle
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