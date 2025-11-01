PortadaSucesosTendenciaN24C

Dos hombres fallecieron asfixiados en Yaracuy cuando trabajaban en un pozo profundo

By Danny Valdiviezo
0
150
fallecieron asfixiados
Foto: Yaracuy al Día.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Dos hombres fallecieron asfixiados en Yaracuy cuando trabajaban en un pozo profundo de más de 20 metros. Los dos fallecidos quedaron identificados como José Antonio Jiménez Jiménez de 51 años y Eduardo Rafael Villanueva de 23.

Estos estaban laborando el viernes en horas de la tarde en un pozo que estaban construyendo en una finca del municipio Manuel Monge. En el lugar estuvieron comisiones de Protección Civil como de bomberos.

Foto: Yaracuy al Día.

Dos hombres fallecieron asfixiados en Yaracuy

Se pudo conocer que Eduardo Villanueva bajó al lugar con una motobomba pero al encenderla el monóxido de carbono lo dejó sin oxigeno. Quedando sin conocimiento, ante esto Jiménez decidió bajar pero también falló el oxigeno falleciendo en el lugar.

NO DEJES DE LEER AHORA: Colocó a la venta su vehículo en Marketplace y murió tras caer en una trampa

Autoridades llegaron para hacer el levantamiento de los cadáveres, que fueron llevados a una morgue cercana. Dicho pozo ya estaba encofrado en concreto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Sujeto que asesinó a su cuñada y a un niño en Caracas fue imputado por el Ministerio Público

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceYaracuy al día
Artículo anterior
Policía liberó a tres implicados en el robo del Museo de Louvre
Artículo siguiente
Esta es la cifra recaudada por el Seniat en octubre
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes