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Dos hombres fallecieron asfixiados en Yaracuy cuando trabajaban en un pozo profundo de más de 20 metros. Los dos fallecidos quedaron identificados como José Antonio Jiménez Jiménez de 51 años y Eduardo Rafael Villanueva de 23.

Estos estaban laborando el viernes en horas de la tarde en un pozo que estaban construyendo en una finca del municipio Manuel Monge. En el lugar estuvieron comisiones de Protección Civil como de bomberos.

Dos hombres fallecieron asfixiados en Yaracuy

Se pudo conocer que Eduardo Villanueva bajó al lugar con una motobomba pero al encenderla el monóxido de carbono lo dejó sin oxigeno. Quedando sin conocimiento, ante esto Jiménez decidió bajar pero también falló el oxigeno falleciendo en el lugar.

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Autoridades llegaron para hacer el levantamiento de los cadáveres, que fueron llevados a una morgue cercana. Dicho pozo ya estaba encofrado en concreto.

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