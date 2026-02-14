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La tarde de este viernes 13 de febrero, un choque de motos en el municipio San Joaquín dejó un saldo de dos ciudadanos con heridas de consideración. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:40 p.m. en la calle principal Miranda del sector 23 de Enero.

Choque de motos en San Joaquín

En el hecho colisionaron dos motocicletas en plena vía pública. Los lesionados fueron identificados por las autoridades como:

Richard Manuel Giménez Calderón (28 años) : Conducía una unidad Bera BRF de color azul con gris.

Jorge Daniel Alpízar Lozada (36 años): Se desplazaba en una motocicleta Bera SBR color morado.

Atención médica y experticias

Producto del fuerte impacto, ambos hombres presentaron múltiples lesiones. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar del accidente, fueron trasladados de urgencia al centro asistencial Úrsula López para recibir atención médica especializada.

Las unidades involucradas fueron retiradas del sitio mediante una grúa. El caso quedó a disposición de las autoridades de tránsito de Guacara, quienes realizarán las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del choque.

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