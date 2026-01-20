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Dos jóvenes planearon tener intimidad en un cementerio pero todo salió mal y el encuentro terminó en una pesadilla. Un menor de edad había planeado escaparse con una chica para tener relaciones sexuales en las inmediaciones de un camposanto en la madrugada.

Los jóvenes llevaban un tiempo planeando la cita en la zona de Santiago del Estero en Argentina. Pero el día que habían acordado verse, fueron sorprendidos por tres delincuentes quienes le robaron lo que llevaban.

El suceso ocurrió la semana pasada en la localidad argentina conocida como Frías. La joven de 20 años había aceptado verse a la medianoche con el menor de edad. Ambos fueron en una moto hasta el cementerio.

Dos jóvenes planearon tener intimidad en un cementerio

Pero al llegar al lugar luego de unos besos, uno de los malhechores los sorprendió y los forzó a entregar lo que llevaban. El sujeto desconocido sorprendió a la pareja con un arma y les dijo que entregaran lo que tenían.

Ambos fueron tomados por los nervios y el miedo, ya que temían al sujeto armado. El joven entregó el celular, pero el antisocial les dijo que entregara las llaves de la moto en la cual habían llegado.

El malhechor en compañía de dos sujetos forzaron a la joven y la agredieron, le quitaron el dinero como la ropa. La pareja quería vivir la experiencia de tener intimidad en el cementerio pero pasaron el susto de su vida.

Los habían amenazado

Los malhechores decían a los jóvenes que no los vieran a la cara. “Si se dan la vuelta, les voy a pegar un tiro”, dijo uno de los sujetos a la pareja. Los jóvenes salieron del lugar y colocaron la denuncia.

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