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Dos lesionados dejó colisión en la Autopista Sur en Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
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colisión en la Autopista Sur en Valencia
Fotos: Tony Lugo/Jacinto Oliveros.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Dos lesionados dejó colisión en la Autopista Sur a la altura de la pasarela del Ymca. Se pudo conocer que el vehículo involucrado en el hecho es un Mitsubishi color azul. Este chocó contra un camión, y el conductor del pesado vehículo se dio a la fuga.

Las personas presentes en la arteria vial reportaron el hecho vial a los números de emergencia. El conductor del vehículo Mitsubishi perdió el control luego de ser impactado para luego chocar contra la isla central.

colisión en la Autopista Sur en Valencia
Fotos: Tony Lugo/Jacinto Oliveros.

Dos lesionados dejó colisión en la Autopista Sur en Valencia

Tanto el conductor como la persona que iba de copiloto presentaron lesiones y fueron atendidos por paramédicos en el lugar. Luego fueron llevados al Hospital Central de Valencia para su evaluación médica.

Mientras que funcionarios viales están recabando información acerca del camión que provocó el accidente. El suceso generó una fuerte retención vehicular en la arteria vial que une a Valencia con el occidente del estado.

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SourceJacinto Oliveros/@jacin44
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