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Una gandola son frenos en Puerto Cabello dejó a un mototaxista sin vida, el hecho ocurrió ayer jueves 29 de enero de 2026. El vehículo pesado tuvo un desperfecto en el sistema de frenos en el puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana en El Portuario.

El conductor de la gandola impactó a dos personas que estaban en una mototaxi como a otro vehículo los cuales transitaban por el lugar. A las 11:15 minutos de la mañana ocurrió el hecho causando retención vehicular en la zona.

José Peña de 50 años de edad y residenciado en la urbanización Los Lanceros de Puerto Cabello fue identificado el mototaxista fallecido. Peña presentó múltiples lesiones en su cuerpo.

Gandola sin frenos en Puerto Cabello

La otra persona que estaba en la moto presentó escoriaciones en partes de su cuerpo. Ambos fueron llevados a la emergencia del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello en ambulancias del 0800 Bigote.

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La gandola involucrada en el accidente quedó registrada como una Mack color amarillo, placas A01AS6E. En el lugar estuvieron autoridades viales entre ellas la GNB, Policía de Carabobo además de funcionarios del sistema de emergencia.

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