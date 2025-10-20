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Dos lesionados en accidente de moto en el Distribuidor San Blas

By Redacción Noticias24Carabobo
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accidente de moto en el Distribuidor San Blas
Foto: Notiamérica

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un accidente de moto en el Distribuidor San Blas en Valencia dejó dos personas lesionadas. El hecho ocurrió en la mañana de hoy, sentido Valencia Naguanagua. Reportaron que uno de los ocupantes cayó de la moto.

Este sufrió una lesión en extremidad inferior izquierda al nivel de la rodilla, el segundo herido tiene un traumatismo en su rostro. En el lugar estuvieron autoridades viales como paramédicos para atender la situación.

Dos lesionados en accidente de moto en el Distribuidor San Blas

El hecho vial se suma a los que se han presentado en lo que va de mes en el estado Carabobo. Es por eso que se hace un llamadoi a conducir con responsabilidad, cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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